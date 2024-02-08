“كل شيء نار”.. الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع الصعبة وارتفاع الأسعار في شمال غزة (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في سوق شارع النفق في شمال قطاع غزة؛ لرصد الأوضاع المعيشية الصعبة للسكان، في ظل ارتفاع الأسعار وشحّ المواد الغذائية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن سوق شارع النفق أصبح سوقا مركزيا يقصده كافة سكان مدينة غزة والمناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال في جنوب غرب المدينة.

وأضاف: تتوفر في السوق بعض البضائع، لكنها غير أساسية لتكون وجبات للغذاء، كميات جيدة من الأطباق والأكواب البلاستيكية، وكميات محدودة جدا من الأرز الذي تضاعف سعره 5 مرات ليصل إلى 25 شيكلا للكيلو الواحد بعد أن كان 5 شواكل قبل الحرب.

وأمام بائع في السوق توجد أكياس من الشعير والذرة، وقال للجزيرة مباشر “سعر الشعير اليوم 22 شيكلا وغدا ربما يكون بـ25 شيكلا”.

ارتفعت أيضا أسعار البقوليات، ووصل سعر كيلو الحمص -الذي يستخدمه المواطنون لصناعة الفلافل وأصبح وجبة رئيسية- إلى 15 شيكلا بعد أن كان 5 شواكل فقط.

وللمرة الأولى تظهر في السوق بعدد محدود علب من المعلبات أمام أحد الباعة، وبسؤاله عن سعر علبة من اللحم المعبأ قال: 20 شيكلا، كانت 8 شواكل قبل الحرب، ورفع علبة فول قائلا: هذه كانت بسعر 5 شواكل قبل الحرب الآن سعرها 12 شيكلا.

يقول أحد المواطنين جاء للتسوق: لم أستطع شراء شيء لغلاء الأسعار. كيلو الطحين يباع بـ60 شيكلا ولا أستطيع شراءه. المواطن فقط هو الرخيص اليوم. أما كل شيء (سواه) فنار.

وأضاف: “منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أتجول في السوق لا أجد شيئا بادور على طبخة مش قادر أجيبها وصعب أروح بطبخة كاملة عندي 6 أنفار ومعاهم 8 من عائلتي أرعاهم بدي 2 كيلو طحين علشان أعمل وجبة أشبع منها وأولادي، ثمنهم 120 شيكلا، مقدرش وأنا الآن لا أعمل”.

وتابع في أسى “الكيس قبل الحرب وزنه 25 كيلوغراما كان ثمنه 28 شيكلا الآن يباع بـ1100 شيكل، بناكل أي حاجة خبزة مع دقة أو زيتونة أو كوب شاي بيمشي الحال، أما لحوم ومثل هذه الأشياء مبنقدرش عليها”.

في السوق كميات محدودة وأسعار مرتفعة ولكنها كلها تكميلية مثل توابل للسمك رغم أنه لا يوجد سمك.

يقول أحد الباعة في السوق: “رغم وجود أعداد كبيرة من الناس في السوق إلا أن حركة البيع والشراء محدودة، الناس تعبانة ممعهاش، الله يعين”.

ويقول بائع آخر أمامه أكياس من اللبن المجفف “سعر الكيس 50 شيكلا كان قبل الحرب 8 شواكل، وبقالنا 3 أيام ما بعنا 10 أكياس”.