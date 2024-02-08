للمرة الثانية خلال أسبوع.. بايدن يخلط مجددا بين زعيم متوف وآخر حي

اختلط الأمر مجددًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلًا من أنغيلا ميركل.

وجاءت زلة بايدن البالغ 81 عامًا في وقت متأخر الأربعاء بعد أيام من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلًا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضًا عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو/حزيران عام 2021.

وغالبًا ما يردد بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني، القصة نفسها عن القمة التي عقدت في بريطانيا لتسليط الضوء على ما يصفها بالمخاوف العالمية لهجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن “نظر إلي هيلموت كول من ألمانيا وقال ماذا ستقول سيدي الرئيس إذا حملت صحيفة التايمز اللندنية صباح غد وعلمت أن ألف شخص حطموا أبواب البرلمان البريطاني وقتلوا بعض (الناس) في طريقهم إلى الداخل لمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه”.

وكانت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة هي الزعيمة التي تحضر القمة. أما كول المعروف بأنه مهندس إعادة توحيد ألمانيا بعد الحرب الباردة فقد توفي عام 2017 بعد توليه المستشارية لمدة 16 عامًا بين عامي 1982 و1998.

وهذا الخلط هو الثاني الذي يقع فيه بايدن في أيام قليلة.

وفي لاس فيغاس خلال مناسبة انتخابية، الأحد، كان بايدن ينقل رد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع نفسها على فوزه في انتخابات 2020 على ترامب.

Joe Biden appears to mistake Macron for a Dead President? pic.twitter.com/riMifM3anj — SANTINO (@MichaelSCollura) February 6, 2024

وقال بايدن “نظر إلي ميتران من ألمانيا.. أعني من فرنسا، نظر إلي وقال أتعلم… ماذا…لماذا…إلى متى ستعود؟”. لكن البيت الأبيض صحح الاسم إلى ماكرون واضعًا إياه بين قوسين في البيان الذي أصدره.

وتولى ميتران رئاسة فرنسا من 1981 إلى 1995، وتوفي عام 1996.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد بشأن عمر بايدن الذي سيكون 82 عامًا في بداية ولايته الثانية و86 عامًا في نهايتها.

ويبدو الناخبون أقل قلقًا بشأن عمر ترامب البالغ 77 عامًا الذي يترشح لولاية رئاسية أخرى، لكنه ارتكب أيضًا بعض الأخطاء.

فقد خلط ترامب مؤخرًا بين منافسته على ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.