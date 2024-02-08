“مثل الكلاب”.. جندي إسرائيلي ينشر إعلانًا لمحل حلاقة بجوار جثامين شهـداء في غزة (فيديو)

نشر أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي إعلانًا لمحل حلاقة يملكه بجوار جثامين لشهداء بينهم امرأة، تم إعدامهم في غزة، مرفقا إعلانه بجملة “مثل الكلاب.. لأن هذا هو ما تستحقونه”، ومتوعدًا بفتح فرع قريب لمحله في غزة.

وأثار الإعلان استهجانًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتُبر همجيًّا ويعبر عن أخلاق سيئة، وشبهه بعض المعلقين بالسلوك النازي، ولا سيما أنه سلوك متكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتفاخر الجنود الإسرائيليون بتفجير مساكن المدنيين الفلسطينيين، كما يحتلون منابر المساجد لتلاوة الصلوات التلمودية، ويعذبون الأسرى من المدنيين الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات.

وتصاعدت حدة هذه السلوكيات لدى أفراد جيش الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت حتى الآن بحسب المصدر الفلسطينية أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في معظم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.