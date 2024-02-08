“مثل الكلاب”.. جندي إسرائيلي ينشر إعلانًا لمحل حلاقة بجوار جثامين شهـداء في غزة (فيديو)

نشر أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي إعلانًا لمحل حلاقة يملكه بجوار جثامين لشهداء بينهم امرأة، تم إعدامهم في غزة، مرفقا إعلانه بعبارات “مثل الكلاب، لأن هذا هو ما تستحقونه” ومتوعدًا بفتح فرع قريب لمحله في غزة.

وأثار الإعلان استهجانًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتُبر همجيًا ويعبر عن أخلاق سيئة، فيما شبهه البعض بالسلوك النازي، لا سيما أنه سلوك متكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتفاخر الجنود الإسرائيليون بتفجير مساكن المدنيين الفلسطينيين، كما يحتلون منابر المساجد لتلاوة الصلوات التلمودية، ويعذبون الأسرى من المدنيين الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات.

وتصاعدت حدة هذه السلوكيات لأفراد جيش الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلفت حتى الآن بحسب المصدر الفلسطينية أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم من أطفال ونساء، إضافة لتدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في عموم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.