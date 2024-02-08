وفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أن وفدا منها وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان عبر منصتها على تليغرام: وصل صباح اليوم الخميس وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة د. خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قد قال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الحركة سلّمت ردها على اتفاق الإطار لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف حمدان: قدّمت الحركة ملاحظاتها بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان الهمجي على المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، وتأمين الإيواء للنازحين، وضمان الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وأشار حمدان إلى أن “الحركة تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، وذلك رغم ردود الفعل الصهيونية، التي حاولت القفز عن أبسط حقوق شعبنا في هذا الإطار”.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الجانبين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 125 يوما حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء 27708 شهيدا و67147 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.