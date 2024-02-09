أطفالي مازالوا يخافون.. سوري يرثي 61 شخصا من عائلته قضوا في زلزال العام الماضي (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر، السوري حازم غنام بعدما فقد العديد من أفراد عائلته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا العام الماضي.

ورثى غنام أسرته بأبيات شعر مؤثرة من كلمات الشريف الرضي، وقال “أَبكيكِم لَو نَقَعَ الغَليلَ بُكائي. وَأَقولُ لَو ذَهَبَ المَقالُ بِداءِ. وَأَعوذُ بِالصَبرِ الجَميلِ تَعَزِّياً. لَو كانَ بِالصَبرِ الجَميلِ عَزائي”.

وأكد غنام أنه فقد 61 فردا من عائلته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلدة عزمارين في ريف إدلب بسوريا.

وأشار إلى أن الأطفال، بالرغم من مرور عام على كارثة الزلزال مازالوا يخافون من أي أصوات قوية ومفاجأة.

وأضاف أن جميع العائلات الذين فقدوا منازلهم في الزلزال مازالوا في الخيام إلى يومنا هذا، بسبب عدم إعادة تأهيل المنازل التي تدمرت.

يذكر أن فجر 6 فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة. وأودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في تشريد أعداد ضخمة من السكان.