اتهام بدوي إسرائيلي بالانضمام لحماس قبل 8 سنوات.. ما القصة؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تقديم لائحة اتهام، الجمعة، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد أحد سكان النقب تتهمه بـ”تقديم المساعدة للعدو في أوقات الحرب والعضوية في منظمة إرهابية”.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشخص يدعى “جمعة أبو غنيمة، 26 عاما، من سكان قرية الأعصم من النقب”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على أبو غنيمة قبل حوالي شهرين بعد محاولته دخول إسرائيل من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام ذكرت ان أبو غنيمة اجتاز السياج مع قطاع غزة عام 2016، وتلقى تدريبات عسكرية لدى حركة حماس.

وأضافت أنه قدم معلومات عن مواقع قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

ونقلت مواقع إسرائيلية عن الجيش، عام 2016، أن شابا عربيا من النقب تسلل إلى قطاع غزة الذي يحظر على الإسرائيليين دخوله.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش قال إن الشاب هو “جمعة إبراهيم أبو غنيمة (19 عاما)”.

وقال جيش الاحتلال إنه جرى اعتقال أبو غنيمة قبل حوالي شهرين خلال محاولته العودة من غزة إلى إسرائيل.

ووفق إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2023، يبلغ عدد السكان العرب في إسرائيل 2 مليون و48 ألفا.

ويمثل “عرب 48” نسبة 21% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9 ملايين و727 ألف نسمة. ويمثل المسلمون ما يقارب 80% من عرب 48، ويمثل المسيحيون 11% تقريبا منهم، فيما تتراوح بقية النسبة بين الدروز والشركس.