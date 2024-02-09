شاهد: آثار الدمار بالجامعة الإسلامية في خان يونس

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، حجم الدمار والخراب الذي لحق بمباني ومرافق الجامعة الإسلامية في مدينة خان يونس، بفعل القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت الصور تهدم غالبية المباني وتسوية بعضها بالأرض، فيما تم تجريف الأرض بين مباني الجامعة.

كما ظهر العديد من بقايا الأعيرة النارية في أروقة المبنى الرئيس للجامعة، وتكشف المشاهد من الداخل عن تعمد القوات الإسرائيلية إلحاق أكبر ضرر بالجامعة حتى يصعب إعادة إعمارها من جديد.

ويعد فرع الجامعة الإسلامية في خان يونس، أحد الأفرع الثلاثة للجامعة، التي سبق وقصف الاحتلال الإسرائيلي مركزها الرئيس في مدينة غزة، شمالي القطاع.

وتكرر القصف الإسرائيلي على الجامعة الإسلامية، التي أسست عام 1978، على مدار الحروب السابقة التي شهدتها غزة، إلا أن هذه الحرب ألحقت دمارًا غير مسبوق بها.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الجامعة الإسلامية في غزة نحو 20 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف البرامج والدرجات الدراسية.