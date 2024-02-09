شاهد: أول صلاة جمعة في جباليا منذ بداية الحرب على غزة

أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في ساحة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وارتسمت على ملامح المصلين علامات الفرحة الممزوجة بالحزن بعد تمكنهم من صلاة الجمعة بعد أكثر من 4 أشهر.

وأمّ المصلين، مدير الأوقاف في شمال غزة، الشيخ مرسي سلمان، وخطب قائلًا “إنه في مثل هذا الزمن لا بد بأن نظهر تراحمنا وتعاوننا، فمكن كان عنده فضل زاد بأن يعود به لمن لا زاد عنده”.

الراكعون لله سبحانه وتعالى لا يركعون لسواه .. لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة.. يُرفع الآذان وتقام صلاة الجمعة وسط مخيم جباليا شمال غزة .. pic.twitter.com/TC7wegRhUJ — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) February 9, 2024

ودعا إلى التمسك بكتاب الله والمواظبة على أذكار الصباح وغيرها من العبادات، وألا يثنيهم هذا الابتلاء عن مواصلة العبادة، كما دعا بأن يظهر السكان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه صابر وثابت.

تغطية صحفية: لأول مرة منذ بداية الـعـدوان تقام صلاة الجمعة في شوارع معسكر جباليا بعد أن دمر الاحتلال المساجد pic.twitter.com/sZcsP61dQ8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.