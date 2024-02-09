سياسة|قطاع غزة

شاهد: أول صلاة جمعة في جباليا منذ بداية الحرب على غزة

أول صلاة جمعة في مخيم جباليا شمالي غزة منذ بداية الحرب
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9/2/2024-|آخر تحديث: 9/2/202409:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في ساحة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وارتسمت على ملامح المصلين علامات الفرحة الممزوجة بالحزن بعد تمكنهم من صلاة الجمعة بعد أكثر من 4 أشهر.

 

وأمّ المصلين، مدير الأوقاف في شمال غزة، الشيخ مرسي سلمان، وخطب قائلًا “إنه في مثل هذا الزمن لا بد بأن نظهر تراحمنا وتعاوننا، فمكن كان عنده فضل زاد بأن يعود به لمن لا زاد عنده”.

ودعا إلى التمسك بكتاب الله والمواظبة على أذكار الصباح وغيرها من العبادات، وألا يثنيهم هذا الابتلاء عن مواصلة العبادة، كما دعا بأن يظهر السكان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه صابر وثابت.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر