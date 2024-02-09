شاهد: عائلات أسرى إسرائيليين تغلق شارعا حيويا في تل أبيب

أغلق عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، شارعا حيويا في مدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة فورية مع حركة حماس، للإفراج عن أبنائهم.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن “أهالي أسرى محتجزين، أغلقوا شارع مناحيم بيغن، أمام وزارة الدفاع في تل أبيب”، ورفعت العائلات لافتة ضخمة كتب عليها “صفقة أو حكم بالإعدام (على الأسرى)”.

وفي المقابل، تظاهر آلاف اليمينيين الإسرائيليين في مدينة القدس، لمطالبة الحكومة بعدم إبرام صفقة مع “حماس” لتبادل الأسرى، وعدم وقف القتال في قطاع غزة.

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل في كشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حركة “حماس”، أن وفدا منها وصل القاهرة “لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار” مع إسرائيل.

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وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.