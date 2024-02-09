غزة.. الاحتلال يعتقل 5 من حملة الجنسية الأمريكية والكندية وواشنطن تعلق

كشف مصدر بعائلة “الأغا” الفلسطينية، عن اعتقال القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، 3 من أفراد العائلة من حملة الجنسية الكندية، وذلك خلال تواجدهم في منطقة نزحوا إليها في مدينة خان يونس.

وقال أحمد الآغا، عميد كلية القانون في جامعة فلسطين، لوكالة الأناضول، الخميس “اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة بلباس مدني، كلا من الفلسطيني أحمد هاشم الآغا وأولاده هاشم وبراق، من حملة الجنسية الكندية”.

وأوضح أن القوة الخاصة وصلت إلى منطقة نزوح العائلة في “السطر الغربي” غرب خان يونس، بزي مدني ومركبة مدنية.

كما اعتقلت القوة الإسرائيلية بجانب حملة الجنسية الكندية “15 شخصا آخر من عائلة الأغا”.

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الوزارة على علم بتقارير اعتقال السلطات الإسرائيلية اثنين من مواطنيها في قطاع غزة، مؤكدًا سعيها للحصول على معلومات إضافية.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن أولوية واشنطن هي “الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج، لكن ليس لدينا تفاصيل بهذا الشأن”.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خانيونس وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتبلغ حتى الخميس، 27 ألفا و840 شهيدا، إضافة إلى 67 ألفا و317 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.