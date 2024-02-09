لقطات تنشر لأول مرة للحظة قصف سيارة إسعاف في محيط مجمع الشفاء بغزة (فيديو)

وثقت مشاهد تنشر لأول مرة، الجمعة، لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي، قبل 3 أشهر، لسيارة إسعاف في محيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة.

وبينما كان يصور أحد الأشخاص بـ”كاميرا” هاتفه قافلة سيارات إسعاف تقترب من مجمع الشفاء، وإذ بطائرة إسرائيلية تستهدف إحدى السيارات بقذيفة دمرتها بالكامل.

ووقعت الحادثة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقالت وزارة الصحة في غزة آنذاك إن الاحتلال قصف سيارة إسعاف كانت تقل مصابين من شمال غزة إلى الجنوب، ما أدى لاستشهاد 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، نظرًا لتجمع عدد كبير من النازحين في محيط المستشفى.

فيما زعمت إسرائيل بأنها استهدفت سيارة الإسعاف، لأنها “كانت تستخدم من جانب خلية تابعة لحماس”، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم قولها.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، دكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرًا صحيًا، واعتقال 99 آخرين، وتدمير 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه المستمر.

وصباح اليوم الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها 357 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.