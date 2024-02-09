لقطات تنشر لأول مرة للحظة قصف سيارة إسعاف في محيط مجمع الشفاء بغزة (فيديو)

وثقت مشاهد تنشر لأول مرة، الجمعة، لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي، قبل 3 أشهر، لسيارة إسعاف في محيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة.

وبينما كان يصور أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه قافلة سيارات إسعاف تقترب من مجمع الشفاء، وإذ بطائرة إسرائيلية تستهدف إحدى السيارات بقذيفة دمرتها بالكامل.

ووقعت الحادثة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقالت وزارة الصحة في غزة آنذاك إن الاحتلال قصف سيارة إسعاف كانت تقل مصابين من شمال غزة إلى الجنوب، ما أدى لاستشهاد 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، نظرًا لتجمع عدد كبير من النازحين في محيط المستشفى.

لقطات تنشر للمرة الأولى للقـصـ ــف الإسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف في محيط مجمع الشفاء الطبي شمالي #غزة #الجزيرة_مباشر | #فلسطين | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/WQ6cpVIefp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2024

فيما زعمت إسرائيل بأنها استهدفت سيارة الإسعاف لأنها “كانت تستخدم من جانب خلية تابعة لحماس”، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم قوله.