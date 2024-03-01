أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ147 من الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و”كتائب المجاهدين” الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة في اليوم الـ147 للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وشملت العمليات استهداف قناص من جنود الاحتلال وآليات إسرائيلية، واستهداف طائرة مسيّرة للاحتلال بصاروخ “سام 7” في محور جنوب شرق غزة، وفق منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، الجمعة، عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

سرايا القدس

“قصفنا بالاشتراك مع لواء العامودي تجمعات لجنود العدو المتمركزة محيط معبر إيرز شمال غزة بوابل من قذائف الهاون”.

“قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة”.

كتائب المجاهدين: