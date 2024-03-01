الجيش الإسرائيلي يطلب إضافة آلاف الجنود إلى صفوفه عاجلا لهذه الأسباب

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إضافة نحو 7500 جندي إلى صفوفه، لتعويض خسائره جراء استمرار حربه على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن نصف هذا العدد من الجنود سيخدم في مواقع قتالية، وتابعت “يضاف هذا العدد إلى الجنود المقرر لهم بالفعل الالتحاق بالدورات القادمة (لم تحدد الرقم)”.

وأردفت “وبالإجمال يريد الجيش معايير لإضافة 7500 ضابط وضابط صف آخرين، في حين توافق وزارة المالية حاليًّا على 2500 فقط”.

وقالت إن تلك الأرقام “غير مسبوقة” وتشير إلى “الصدمة” التي أصابت الجيش بعد قرابة 150 يوما من القتال، الذي بدأ بخسائر “فادحة” في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن “حوالي 582 جنديا قتلوا في المعركة (بغزة) وهناك آلاف الجرحى في الجسد والروح، مما جعل من المستحيل عليهم العودة إلى مواقعهم، كما سقط العديد من القادة أيضًا ويجب تعيين بدلاء لهم”.

كما يوضح التقرير أن الجيش يسعى إلى إعادة هيكلة قواته لتكون أكثر فعالية في مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك إنشاء فرق خفيفة سريعة الاستجابة، وتسليط الضوء على الضرورة الملحة للتكيف مع الوضع الجديد الذي “نشأ جراء الحرب”.

وتابعت “تتطلب الحدود الحساسة في الشمال (مع لبنان) والجنوب (مع غزة) كتيبتين إضافيتين للحفاظ على الخط (الفاصل) بشكل دائم، على غرار الانتشار على حدود الأردن ومصر. وستكون الكتائب الجديدة مختلطة أيضا، رجالا ونساء”.

وسيتم أيضًا، وفقًا للصحيفة، تعزيز الدفاع البري للقواعد ضد الهجمات المفاجئة “وهذا هو أحد الدروس المستفادة من فهم نطاق وعمق وجرأة عملية حماس في 7 أكتوبر”.

وأشارت هآرتس وصحف إسرائيلية أخرى، في أعقاب شروع إسرائيل في اجتياح غزة والتوغل في القطاع بريًّا، إلى أن أرقام ضحايا جيش الاحتلال أكثر مما تعلن السلطات المحلية، واستندت إلى سجلات المستشفيات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الجمعة، 30 ألفًا و228 شهيدا، و71 ألفًا و377 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.