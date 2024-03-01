بالاشتراك مع سرايا القدس.. كتائب المجاهدين تعلن استهداف مسيرة إسرائيلية بصاروخ “سام 7” (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الذراع العسكرية لحركة المجاهدين، مساء الجمعة، مقطع “فيديو” لما قالت إنه لعملية استهداف مسيّرة إسرائيلية بصاروخ “سام 7” في محور جنوب شرق غزة بالاشتراك مع سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد”.

ويعرض المقطع المسيّرة الإسرائيلية خلال طيرانها، ثم عملية إطلاق الصاروخ.

وأعلنت كتائب المجاهدين في وقت سابق الجمعة عن عملية استهداف المسيّرة.

وذكرت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التقدم في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما قالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها دمروا دبابة لقوات الاحتلال من نوع “ميركافا 4” بعد استهدافها بصاروخ “سعير” موجّه في شرق جباليا شمال غزة.