شاهد: فلسطيني يصرخ من وقع كارثة نقص الطعام ويوجه رسالة إلى المصريين

تتواصل معاناة الجوع في قطاع غزة، حيث لا يجد المواطنون الغذاء ولا المياه النظيفة الصالحة للشرب، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ورصد المصور عمر القطا، أحد المواطنين وهو يوجه رسالة وطلبا إلى مصر بوجه يملؤه الغضب.

وقال الشاب “نقول للمصريين بدنا حماية دولية من أجل أن تصل المساعدات، وليس قتل النساء والأطفال”.

وتحدث بأسى عن حصوله على رغيف خبز بطريقة اعتبرها مهينة، وقال “والله لتشاهدون قبل قليل ماذا حدث معي”، وأخرج رغيف خبز كان يواريه تحت ملابسه، مضيفًا بأسى “شحدت رغيف، شحدت رغيف من البنت، حسبنا الله ونعمل الوكيل”.

وأكمل صراخه “كفى لهذا الظلم، كفى لهذه المعاناة، نموت كل يوم، نموت كل دقيقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الجمعة، 30 ألفًا و228 شهيدا، و71 ألفًا و377 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.