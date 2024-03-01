لنفاد الخضراوات.. الجزيرة مباشر ترصد توزيع آخر وجبة في تكية شمالي غزة (فيديو)

قال قائمون على إحدى التكايا في جباليا شمالي قطاع غزة إنهم سيتوقفون عن تقديم وجبات الطعام للنازحين بسبب نفاد الخضروات، وعدم وجود مواد غذائية أخرى.

ورصدت الجزيرة مباشر توزيع آخر وجبة على النازحين في مدينة جباليا البلد، شمالي القطاع.

ووقف النازحون من النساء والأطفال في طابور طويل، وهم يحملون الأواني للحصول على الوجبة الأخيرة.

وقالت إحدى النازحات للجزيرة مباشر إن القائمين على التكية أبلغوهم أنه لم يعد هناك المزيد من الخضروات أو الأرز لتقديم وجبات أخرى، مشيرة إلى أن الوجبة عبارة عن “جزر وماء فقط”.

من جهته قال أحد القائمين على التكية إنهم يقومون بإعداد الوجبات وتوزيعها على النازحين منذ بداية الحرب، لكنهم أصبحوا مضطرين إلى التوقف لعدم وجود خضروات أو مواد غذائية.