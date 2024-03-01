لنفاد الخضراوات.. الجزيرة مباشر ترصد توزيع آخر وجبة في تكية شمالي غزة (فيديو)
مدة الفيديو 04 minutes 43 seconds
1/3/2024-|آخر تحديث: 1/3/202411:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال قائمون على إحدى التكايا في جباليا شمالي قطاع غزة إنهم سيتوقفون عن تقديم وجبات الطعام للنازحين بسبب نفاد الخضروات، وعدم وجود مواد غذائية أخرى.
ورصدت الجزيرة مباشر توزيع آخر وجبة على النازحين في مدينة جباليا البلد، شمالي القطاع.
اقرأ أيضاlist of 4 items
بايدن: الولايات المتحدة ستشارك في إنزال المساعدات جوا على غزة (فيديو)
أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ147 من الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)
مظاهرات في مدن عربية وعالمية ضد الحرب على غزة (فيديو)
ووقف النازحون من النساء والأطفال في طابور طويل، وهم يحملون الأواني للحصول على الوجبة الأخيرة.
وقالت إحدى النازحات للجزيرة مباشر إن القائمين على التكية أبلغوهم أنه لم يعد هناك المزيد من الخضروات أو الأرز لتقديم وجبات أخرى، مشيرة إلى أن الوجبة عبارة عن “جزر وماء فقط”.
من جهته قال أحد القائمين على التكية إنهم يقومون بإعداد الوجبات وتوزيعها على النازحين منذ بداية الحرب، لكنهم أصبحوا مضطرين إلى التوقف لعدم وجود خضروات أو مواد غذائية.
المصدر : الجزيرة مباشر