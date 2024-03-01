مقتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي بسوريا
أفادت وكالات ووسائل إعلام إيرانية بمقتل أحد أفراد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا جراء غارة يشتبه في أنها إسرائيلية، الجمعة.
وأعلنت وكالة إرنا الإيرانية مقتل رضا زارعي، المستشار بالحرس الثوري في هجوم إسرائيلي على ميناء بانياس السوري.
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ونقلت إرنا عن مكتب العلاقات العامة للبحرية قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت زارعي، الذي يشغل أيضا منصب أحد حراس الفيلق الأول لمشاة البحرية، في هجوم استهدف ميناء بانياس السوري.
وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أخرى أن القيادي رضا زارعي قُتل مع اثنين من مقاتلي حزب الله اللبناني.
🔴عاجل| استشـ.هاد المستشار العسكري للحرس الثوري في #سوريا #رضا_زارعي، إثر عـ.دوان جوي اسرائيلي اليوم على ميناء #بانياس السوري#يوم_Iلجمعه#مجزرة_جوعى_غزة pic.twitter.com/6CeTlpWzbD
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) March 1, 2024
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن زارعي قُتل في هجوم على مبنى تستخدمه القوات الإيرانية في محافظة طرطوس الساحلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير أجنبية، وذلك عند طلب التعقيب على الهجوم.
وبانياس ثالث مرفأ في سوريا بعد مينائي اللاذقية وطرطوس. وترسو قبالة شواطئ المدينة الساحلية ناقلات نفط كبرى تنقل حمولتها إلى مصفاة بانياس.
وسبق أن رست في ميناء بانياس ناقلات نفط إيرانية خلال السنوات الماضية وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
وتنفي إيران إرسالها قوات للقتال في سوريا، مؤكدة أن وجودها هناك يقتصر على مستشارين عسكريين ومجموعات موالية لها من بلدان عدة.
واليوم هو الثالث على التوالي الذي تضرب فيه إسرائيل مواقع في سوريا، بعد غارات استهدفت الأربعاء والخميس مناطق في حمص وأطراف العاصمة.