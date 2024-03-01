سياسة|قطاع غزة

من شمال غزة.. مشاهد لاستهداف سرايا القدس لجنود وتحشدات إسرائيلية (فيديو)

مشاهد من معارك المقاومة شمال غزة وفي الصورة كتب المقاتل على ورقة "إنا نقدم قبل الجند قادتنا".
مدة الفيديو 02 minutes 34 seconds
1/3/2024

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة لاستهداف مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس مقطعًا مصورًا لمعارك خاضتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، شمالي القطاع.

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ورصد مقاتلو الحركة قناصا إسرائيليا يتمركز في أحد المنازل، وذلك قبل أن يستهدفه أحد المقاتلين.

وقصفت السرايا تجمعات لقوات إسرائيلية في محور التقدم في حي الزيتون بقذائف 107 وعدد من قذائف الهاون، وفقًا للبيانات المرفقة بالمقطع المصور.

وبالاشتراك مع حركة المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، قالت السرايا إنها استهدفت مسيرة إسرائيلية، وبثت مشاهد ترصد المسيرة ومشهدا آخر يوثق لحظة إطلاق الصاروخ الموجه تجاهها.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الجمعة، 30 ألفًا و228 شهيدا، و71 ألفًا و377 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر