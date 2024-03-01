نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل

أعلنت جمهورية نيكاراغوا، الجمعة، عن رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لإسرائيل.

وتطالب نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل كإجراء طارئ وعاجل، بدعوى أن ألمانيا تسهل على دولة الاحتلال ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر لحرب مدمرة أودت بحيات أكثر من 30 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن التسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتدعم ألمانيا إسرائيل بقوة منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كما أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.