وزير إسرائيلي يدعو إلى “محو” الخوف من شهر رمضان

دعا وزير إسرائيلي متطرف، اليوم الجمعة، إلى “محو” شهر رمضان وعدم التخوف من تصاعد التوتر بالضفة الغربية والقدس الشرقية خلال هذا الشهر، نتيجة الحرب على قطاع غزة.

وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لإذاعة الجيش “يجب محو المصطلح المسمى شهر رمضان، ومحو خوفنا من هذا الشهر”.

وإلياهو هو وزير من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويعرف بتصريحاته المتطرفة ضد الفلسطينيين، ومنها دعوته إلى إلقاء قنبلة نووية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية إلى مخاوف من تفجّر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى خلال رمضان.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن الإدارة الأمريكية تضغط على تل أبيب للتوصل إلى صفقة مع حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة قبل رمضان الذي يبدأ بعد نحو 10 أيام.

وتُجرى حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع المحاصر.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل، استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة جدًّا إلى غزة.