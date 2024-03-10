إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون الإسرائيلية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 35 صاروخا أُطلقت من لبنان على قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، جرى اعتراض بعضها.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان على قاعدة ميرون الجوية، مشيرة إلى اعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

وقبل ذلك بقليل، قالت الإذاعة إنه جرى إطلاق رشقتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية باتجاه قاعدة ميرون.

وشملت الرشقة الأولى 12 صاروخا سقطت في مناطق مفتوحة، حسب الإذاعة.

وبثت إذاعة جيش الاحتلال مقطع فيديو يُظهر سقوط صاروخ على أحد المرتفعات المتاخمة لأسوار القاعدة الجوية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه قبل سقوط الصواريخ بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأعلى، شملت ميرون وبار يوحاي ومركز ماروم جليل الإقليمي وكفار شماي وغيرها.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني قصف مستعمرة ميرون الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وأوضح أن القصف يأتي أيضا ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم (جنوب).

وقُتل 5 لبنانيين وأصيب أكثر من 9 آخرين بينهم أفراد من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي، أمس السبت، استهدف منزلا في بلدة خربة سلم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وعلى وقع الحرب على غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية، ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمالي إسرائيل.