استشهاد 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

استشهد 5 مدنيين وأصيب أكثر من 9 آخرين بينهم أفراد من عائلة واحدة، مساء السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة “خربة سلم” جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن “غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي العين وسط خربة سلم، ذهب ضحيتها عائلة من 5 أشخاص نزحت من بلدة بليدا، كما جُرح أكثر من 9 آخرين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المقاتلات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي، وزوجته الحامل من آل فقيه، وولديهما وشخص آخر”.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف، نُقلوا جميعهم إلى مستشفى “تبنين” الحكومي، كما تسببت الغارة في خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة، وفق الوكالة.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان، السبت، أن مقاتليه “استهدفوا ‏قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير (شمالي إسرائيل) بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح‏‏”.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية، ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمالي إسرائيل.