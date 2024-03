"الأونروا": الجوع في كل مكان بغزة ووضع الشمال مأساوي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن الجوع في كل مكان بقطاع غزة.

وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها بمنصة إكس، على أن “الوضع في شمالي غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة”.

وقالت الأونروا “مع اقتراب رمضان، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح”، مؤكدة أن “الجوع في كل مكان بغزة”.

Hunger is everywhere in #Gaza 📍

The situation in the north is tragic, where aid via land is denied despite repeated calls. Ramadan is approaching. The death toll continues to rise.

Humanitarian access across the #GazaStrip & an immediate ceasefire are imperative to save lives. pic.twitter.com/mgdgxqDeJu

— UNRWA (@UNRWA) March 10, 2024