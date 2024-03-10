القسام تنشر مشاهد لبقايا ومخلفات آليات الاحتلال إثر استهدافها في محاور القتال (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لـ”بقايا ومخلفات آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي إثر استهدافها في محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وقالت الكتائب في منشور عبر حسابها على منصة تلغرام “شاهد.. بقايا ومخلفات آليات العدو إثر استهدافها في محاور مدينة خان يونس”.

ووفق مقطع الفيديو المنشور، أظهرت المشاهد مخلفات من الدبابات والآليات العسكرية التي جرى تدميرها بأيدي مقاتلي القسام المقاومين، إضافة إلى الجرافات والآليات العسكرية المعطوبة التي تركها جنود جيش الاحتلال بعد استهدافها في محاور القتال في خان يونس.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط في صفوفه خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب “قُتل أمس (الجمعة) الرائد عميشر بن دافيد معالي في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف البيان “شغل بن ديفيد (43 عاما) منصب قائد فيلق تدريب الكوماندوز”.

ووفق بيانات جيش الاحتلال، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 587 منهم 247 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.