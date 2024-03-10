بابا الفاتيكان يوجه رسالة إلى المسلمين ويدعو أوكرانيا للتحلي “بشجاعة الراية البيضاء”

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، المسلمين إلى التضامن فيما بينهم بحلول شهر رمضان.

وتطرق في كلمة عقب صلاة الأحد، من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى حلول شهر رمضان على العالم الإسلامي، وعبّر عن تضامنه مع المسلمين بمناسبة شهر رمضان.

وقال إنه يتوسل الدعاء كي يحل السلام على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب عن أمله في أن تنتهي الصراعات التي تتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين في أقرب وقت ممكن.

وأمس السبت، دعا بابا الفاتيكان أوكرانيا إلى أن تظهر شجاعة الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن تركيا اقترحت وساطة في هذا الخصوص.

وقال البابا خلال مقابلة إن على أوكرانيا التحلي بما سماها “شجاعة الراية البيضاء”، وأن تتفاوض على إنهاء الحرب التي شنتها روسيا قبل عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الناس حتى الآن.

وأدلى البابا بهذا التصريح خلال مقابلة سجلها الشهر الماضي مع شبكة (آر.إس.آي) السويسرية، قبل العرض الذي قدمه أردوغان، أمس الجمعة، باستضافة قمة بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

وقدّم أردوغان العرض الجديد بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي إنه يريد السلام، لكن لن يتخلى عن أي من الأراضي الأوكرانية.

وتدعو خطة سلام طرحها الرئيس الأوكراني إلى انسحاب القوات الروسية من جميع أنحاء أوكرانيا واستعادة حدود الدولة، في حين يستبعد الكرملين الدخول في محادثات سلام بالشروط التي حددتها كييف.

ولم يرد متحدث باسم زيلينسكي حتى الآن على طلب للتعليق على تصريح البابا.

وفي المقابلة، سُئل البابا فرنسيس عن موقفه من النقاش الدائر بين أولئك الذين يقولون إن على أوكرانيا الاستسلام لأنها لم تستطع التصدي للقوات الروسية، وأولئك الذين يقولون إن الاستسلام سيضفي الشرعية على تصرفات الطرف الأقوى، واستخدم المحاور في سؤاله تعبير “الراية البيضاء”.

وقال البابا فرنسيس، وفقًا لنص المقابلة تم الكشف عنه بشكل مسبق ومقطع مصور منها حصلت عليهما “رويترز”: “أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض”، مضيفًا أن المحادثات يجب أن تتم بمساعدة القوى الدولية.