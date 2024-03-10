بعد بث الجزيرة “فيديو” يوثق مقتله.. الجيش الإسرائيلي يقر بقتله مسنا أعزل في منزل بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمسؤوليته عن قتل مسن فلسطيني أصم داخل منزل في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن الجيش أعلن أنه سيفتح تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وفي محاولة لتبرير الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي “كانت قواتنا تعمل في جنوب الشاطئ في منطقة قتال معقدة تحت إطلاق النار”، وزعم الجيش أنه هاجم المنزل لأنه تم إطلاق النار من محيطه تجاه جنوده.

وتابع “تم العثور على أسلحة في الموقع وإطلاق النار على رجل أعزل يشتبه بأنه إرهابي، وكان يتحرك باتجاه الجندي الذي جاء لتفتيش المنزل”، وختم الجيش بيانه بالقول “سيتم التحقيق في ملابسات الحادث”.

وكانت الجزيرة بثت أول أمس الجمعة، مشاهد توثق قتل جنود إسرائيليين مسنًا فلسطينيًا أعزل، أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة.

#الجزيرة تعرض مشاهد خاصة التقطتها كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين في 6 نوفمبر الماضي، توثق قتل مسن فلسطيني أعزل في اقتحام منزل غرب مدينة #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BNX2af5EiO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 8, 2024

وتكشف المشاهد التي تم تصويرها بـ”كاميرا” أحد الجنود الإسرائيليين لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود، وقتل المسن الذي كان موجودًا وحده في المنزل.

والسبت، قالت الجزيرة إن “المسن الفلسطيني الأعزل الذي أعدمه جنود إسرائيليون، خلال اقتحام منزل غربي مدينة غزة هو عطا إبراهيم المقيد، وهو مسن أصم يبلغ من العمر 73 عامًا”.

وأفادت الجزيرة بأنها حصلت على “صورة لجثمان الشهيد بعد تحللها، ولكن لم تبثها نظرًا لقساوة المشهد”.

وقالت “لم يكن بمقدور الشهيد أن يعرف بوصول الجنود إلى المكان واقتحامهم المنزل، لأنه لم يسمع أصوات إطلاق النار في المكان، وعندما تفاجأ بدخول الجنود إلى المنزل لم تسعفه إشارته لهم بعدم إطلاق النار عليه”.

وتتوافق هذه المعلومات مع ما قاله الجندي الإسرائيلي الذي قتل المسن، من أن الأخير أشار له بيديه طالبًا منه عدم إطلاق النار عليه.

وحسب بيانات “الكاميرا”، يعود تاريخ المقطع إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند الساعة الثالثة و55 دقيقة بعد الظهر بتوقيت فلسطين.