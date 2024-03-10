تجمع العشائر الفلسطينية يحبط خطة الاحتلال لما بعد الحرب على غزة

قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الأحد، إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التجمع في بيان أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته.

وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.

وتابع “القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد حرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وأن كل من يشارك في ذلك يعامَل معاملة الاحتلال الصهيوني.

وروابط القرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في عام 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح إسرائيل في خطتها آنذاك.

شأن داخلي

وقال التجمع إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.

وشدد على أن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني هي شأن داخلي وحق فلسطيني خالص لن يسمح التجمع لأحد بأن يتدخل فيه.

ودعا التجمع أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى المشاركة في الحملة العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني ونصرته حتى وقف العدوان الإسرائيلي واسترداد حقوقه.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي، يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، في منشور عبر منصة إكس، إن أطرافا دولية عقدت بتوجيه إسرائيلي حتى اللحظة 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف “جميع العائلات التي عُرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية إلى ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية”.

⚫⚫ عقدت أطراف دولية بتوجيه "إسرائيلي" حتى اللحظة 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع #غزة في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وجميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية… — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) March 9, 2024

خطة إسرائيلية

كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عما قالت إنها خطة جيش الاحتلال لما بعد الحرب في غزة، التي تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر.

وكشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، في فبراير/شباط الماضي، عن اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببعض العشائر والعائلات في قطاع غزة بهدف تشكيل إدارات جزئية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف حمدان “حاول أن يتصل ببعض العائلات والعشائر لتشكيل إدارات جزئية فلم ينجح في ذلك، ورفض الجميع التجاوب معه”. وتابع “حاولت الإدارة الأمريكية أن تدعم جهوده بالدعوة إلى عقد لقاء يضم عددا من الشخصيات الفلسطينية لبحث اليوم التالي في غزة، وأيضا اعتذر الجميع عن ذلك، وفشلت الإدارة الأمريكية في إجراء هذا الترتيب”.