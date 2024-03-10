جدل في إسرائيل بعد تهديد الحاخام الأكبر بتسفير الحريديم حال فرض التجنيد

تسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل إسحاق يوسف بشأن تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.

وهدد يوسف، أمس السبت، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية بأنه في حال إجبار الحريديم على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم إلى الخارج، وأضاف “نشتري التذاكر ونذهب”.

وردّا على ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “إذا سافروا إلى الخارج فسيكتشفون أن الحريديم هناك يعملون من أجل كسب لقمة العيش، ويعلمون أن أحدا لن يمولهم”.

وأضاف “الحريديم الذين في سن مناسبة للتجنيد هم بالضبط ما يفتقر إليه الجيش الإسرائيلي حاليا، ويجب علينا تجنيدهم”.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة إكس، قال لابيد “الذين لن يؤدوا الخدمة العسكرية لن يحصلوا على أموال من الدولة”.

من جانبه، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عبر منصة إكس “بعد ألفي عام من المنفى عدنا إلى بلادنا، سنقاتل من أجلها، ولن نتخلى عنها أبدا”، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس حزب معسكر الدولة “كلمات الحاخام يوسف هي ضرر أخلاقي للدولة والمجتمع الإسرائيلي”.

وطالب الجميع بـ”المشاركة في الحق المقدس في الخدمة العسكرية والنضال من أجل وطننا، خاصة في هذا الوقت العصيب، بما في ذلك إخواننا الحريديم أيضا”.

وصية عظيمة

كذلك، لاقت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين انتقادات من الائتلاف الحاكم.

وقال حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “الخدمة العسكرية وصية عظيمة”.

وأضاف في بيان “نحن ممتنون لشرف خدمة شعب إسرائيل من خلال دراسة التوراة ومساعدة إسرائيل في أوقات الحاجة”، مشيرا إلى أنه “بعد ألفي عام من المنفى لن نغادر أرضنا أبدا”، على حد قوله.

وأكد وزير المالية أن “الجمهور الذي يرغب في دفع حياته من أجل أرض إسرائيل لن يتخلى عنها تحت أي ظرف”.

من جانبه، قال حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية) الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير “لا نؤمن بإجبار الجمهور الحريديم على التجنيد، ويجب أن يتم ذلك من منطلق التفاهم والمحبة”.

وأضاف أنه يمكن حل الكثير من الجدل من خلال التوظيف المناسب في الشرطة والحرس الوطني.

كذلك، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) في منشور عبر منصة إكس أنه “من العار أن يستمر الحاخام إسحاق يوسف والحريديم في الإضرار بأمن إسرائيل والتصرف بما يتعارض مع الشريعة اليهودية”.

اخلع نعليك

في المقابل، قال حزب ديغيل هتوراه الذي يشكل أحد فصيلي حزب يهدوت هتوراه (7 مقاعد من أصل 120 بالكنيست) الشريك في الائتلاف الحكومي في بيان “الحاخام إسحاق يوسف على حق، وليس لدينا الحق في الوجود كأمة على أرض إسرائيل بدون دارسي التوراة”.

وأضاف “هذه التوراة منحتنا القوة خلال آلاف السنين من المنفى والمتاعب التي عانيناها، وجعلتنا نصمد حتى عدنا إلى بلادنا”.

كما هاجم حزب شاس (11 مقعدا بالكنيست) رئيس المعارضة لابيد، وقال في بيان “اخلع نعليك قبل أن تتحدث باستخفاف عن الحاخام الأكبر الذي عبّر عن رأي واضح وحاسم بشأن الحق الهائل لدارسي التوراة الذين يدافعون عن الأرض”.

ولدى إسرائيل حاخامان رئيسيان، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيين)، والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيين)، ويُطلَق عليهما الحاخامان الأكبران.

ويتولى كل منهما منصبه لـ10 سنوات، في انتخابات يشارك فيها 150 شخصا من الحاخامات ورؤساء بلديات ومجالس محلية ووزراء وأعضاء كنيست.

وعادة ما يكون حاخام السفارديم من حزب شاس الديني، في حين يكون حاخام الأشكناز من تحالف أحزاب يهودوت هتوراه، والحزبان ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم، الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.