خطيب الأقصى يوجه رسالة إلى الأمة الإسلامية قبل بدء شهر رمضان (فيديو)

حمّل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حكومة الاحتلال الإسرائيلي مغبة فرض قيود على المصلين في المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال صبري إن المسلمين حريصون على الصلاة في المسجد الأقصى لكن إجراءات الاحتلال تعرقل مجيء المصلين وخاصة ممن أعمارهم دون 50 عاما.

وأضاف خلال مشاركته، السبت، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن سلطات الاحتلال نقلت ما يحدث في غزة وأجواء الحرب إلى المسجد الأقصى منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشار إلى أنهم يتوقعون توافد مئات الآلاف إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن أي إنسان يُمنع من الوصول إلى الأقصى يمكنه الصلاة حيث مُنع.

وكرر صبري تأكيد الحق الشرعي بأن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم، ولا يخضع لأي قرار سلطوي.

وطالب الشيخ عكرمة سلطات الاحتلال برفع يدها عن الأقصى إذا أرادت أن تتمتع بالأمن والهدوء خلال شهر رمضان عبر إبعاد الشرطة وقوات الأمن عن باحات المسجد وترك الحرية للمصلين بالدخول.

ووجّه رسالة إلى الأمة الإسلامية أن تضع الأقصى نصب عينيها، وأن يكون للفقراء والمساكين والمحاصرين في غزة جزء من أموالهم بهدف إعانتهم.

والأحد الماضي، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مفوّض الشرطة كوبي شبتاي بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

ولم تقرر المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل كيف سيجري تنظيم إدخال المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يحل في 11 مارس/آذار وفق الحسابات الفلكية لهذا العام.

وفي كل عام، يتدفق مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان للتعبد وأداء الصلوات.

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من مختلف المناطق إلى المسجد الأقصى وبخاصة أثناء صلاة الجمعة.