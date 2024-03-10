سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال في حي الزيتون شمالي غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد جديدة لاستهداف مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في قطاع غزة.

وقصفت السرايا تجمعات لقوات إسرائيلية في محور التقدم بحي الزيتون في مدينة غزة بحمم من قذائف الهاون، وفقًا للبيانات المرفقة بالمقطع المصور.

وأظهرت المشاهد مقاتلي الحركة وهم يطلقون قذائف الهاون من أماكن مختلفة شمالي غزة.

وقالت الحركة إن استهداف جنود الاحتلال جرى بالاشتراك مع مجموعة الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الأحد 31 ألفًا و45 شهيدًا و72 ألفًا و654 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.