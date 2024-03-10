شاهد: لحظات مؤثرة لطبيب يصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

لم يتمالك طبيب فلسطيني من يافا دموعه عند وصوله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن وفد الهلال الأحمر الكويتي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، الطبيب محمد الحلبي الذي قدم لأول مرة إلى غزة، والدموع منهمرة من عينيه تأثرًا بوضع باقي الفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض منذ أكثر من 5 أشهر لحرب إسرائيلية مدمرة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، دخول أول فريق طبي كويتي إلى قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.

لحظات مؤثرة لحظة وصول الطبيب محمد الحلبي من يافا إلى قطاع #غزة عبر معبر رفح برفقة الوفد الكويتي pic.twitter.com/Xp21fB0hqF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2024

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الأمينة العامة للجمعية مها البرجس أن دخول الفريق الطبي الكويتي إلى القطاع “يهدف إلى الإسهام في رفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى، خصوصًا من الأطفال والنساء، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.

وأوضحت أن دور الفريق “يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي، والإسهام في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة”.

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الجمعة عن دخول اول فريق طبي كويتي الى قطاع غزة لمساندة الطاقم الطبي الفلسطيني في القطاع. pic.twitter.com/gdqHWW0jHn — جمعية الهلال الأحمر الكويتي (@krcs_org_kw) March 8, 2024

وأوضحت أن الهلال الأحمر الكويتي “سينشئ مستشفى ميدانيًّا داخل القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وخلال الحرب على غزة، أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًّا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.