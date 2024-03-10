سياسة|قطاع غزة

شاهد: لحظات مؤثرة لطبيب يصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أطباء في غزة يجرون عملية جراحية لأحد مصابي الحرب
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10/3/2024

لم يتمالك طبيب فلسطيني من يافا دموعه عند وصوله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن وفد الهلال الأحمر الكويتي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، الطبيب محمد الحلبي الذي قدم لأول مرة إلى غزة، والدموع منهمرة من عينيه تأثرًا بوضع باقي الفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض منذ أكثر من 5 أشهر لحرب إسرائيلية مدمرة.

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، دخول أول فريق طبي كويتي إلى قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الأمينة العامة للجمعية مها البرجس أن دخول الفريق الطبي الكويتي إلى القطاع “يهدف إلى الإسهام في رفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى، خصوصًا من الأطفال والنساء، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.

وأوضحت أن دور الفريق “يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي، والإسهام في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة”.

وأوضحت أن الهلال الأحمر الكويتي “سينشئ مستشفى ميدانيًّا داخل القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وخلال الحرب على غزة، أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًّا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات