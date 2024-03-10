شهر رمضان يبدأ الاثنين في هذه الدول

أعلنت دول عربية وإسلامية أن يوم غد الاثنين (11 مارس/آذار) سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 الهجري، فيما أعلنت دول أخرى أن يوم الثلاثاء (12 مارس/آذار) سيكون أول أيام الشهر المبارك.

وأعلنت قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين واليمن وديوان الوقف السني في العراق والأردن والسودان وفلسطين ولبنان ومصر وتونس أن يوم غد الاثنين سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.

فيما أعلنت سلطنة عمان وإيران والأردن وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند أن الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان، لعدم ثبوت رؤية الهلال.