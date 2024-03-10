صحيفة إسرائيلية تكذب الموساد بشأن موقف حماس في المفاوضات

قالت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، إن حديث المخابرات الإسرائيلية (الموساد) عن تعنت حركة “حماس” في المفاوضات، وعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى “غير صحيح”، واصفة إياه بأنه “سلسلة من الأكاذيب”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن بيان الموساد (أمس السبت) يهدف إلى منح إسرائيل ذريعة لوقف الاتصالات الخاصة بصفقة المختطفين، والاستمرار في إطالة الوقت على حساب حياة الناس.

وتابعت المصادر، أن عددًا غير قليل من أعضاء مجلس الحرب يعتقدون أن هناك مجالًا لاستمرار المفاوضات، ويؤكدون أن “حماس” لم تغلق الباب، بل على العكس أعطت ردًا مفصلًا على مخطط اجتماع باريس.

גורמי ביטחון סבורים שיש מקום למו"מ עם חמאס: "הודעת המוסד לא תואמה עם קבינט המלחמה"https://t.co/qUl0D5HZ5r — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 10, 2024

ونصّ مخطط اجتماع باريس، الذي صيغ، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، على إنجاز اتفاق لتبادل الأسرى ضمن وقف لإطلاق النار.

وشددت المصادر، على أن الصورة التي تظهر من بيان الموساد ليست صحيحة، بل ويمكن وصفها بأنها سلسلة من الأكاذيب.

كما نقلت “معاريف” عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن “حماس ردت على كل التفاصيل المطلوبة، وفي بعض القضايا قدمت مواقف (تنازلات) صعبة، وهناك فجوات كبيرة، لكن يوجد بالتأكيد مجال للمفاوضات والإبداع والمقترحات الإضافية والحيل”.

وشدد المسؤول الأمني على أن “الوضع الذي يحاول بيان الموساد وصفه، والذي يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه، غير صحيح، وأن الواقع هو العكس، وإذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي”.

وأمس السبت، زعم الموساد، في بيان، أن “حماس” حاليًا “تعزز موقفها بأنها غير معنية بالصفقة وتسعى جاهدة إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان (الذي يبدأ اليوم الاثنين) على حساب سكان قطاع غزة”.

وقبل أيام، حمّلت “حماس”، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في ظل رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى منازلهم.

وأمس السبت، التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، وفق بيان صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة عن أي تقدم نحو إنجاز اتفاق لتبادل الأسرى في إطار وقف لإطلاق النار.