صور حصرية من مسيّرة إسرائيلية لقنص فتى فلسطيني شمالي غزة (شاهد)

وثّقت صور حصلت عليها الجزيرة قنص جنود الاحتلال فتى فلسطينيًّا أعزل في محيط مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاءت المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة من كاميرا لمسيّرة إسرائيلية جرى إسقاطها إبان توغل جيش الاحتلال في المنطقة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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وحسب الصور، ظهر الفتى الأعزل مضرجًا في دمائه وسط الشارع بعدما قنصته رصاصات الاحتلال، مع تعمّد التقاط صور مقربة له بعد استشهاده، ومحاولة رصد تحرك أي فلسطيني في المنطقة ومحيطها.

وقبل يومين، تمكنت الجزيرة من التعرف على هوية المُسن الفلسطيني الأعزل عطا إبراهيم المقيد، الذي أعدمه جنود الاحتلال خلال اقتحام منزل غربي مدينة غزة، وهو أصم ويبلغ من العمر 73 عامًا، وعندما فوجئ بدخول الجنود المنزل لم تسعفه إشارته لهم بمنعهم من إطلاق النار.

وحسب بيانات “الكاميرا”، فإن تاريخ مقطع إعدام المُسن يعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند الساعة 3:55 عصر ذلك اليوم.

وخلَّف العدوان غير المسبوق على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ومجاعة ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما استدعى مثول إسرائيل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.