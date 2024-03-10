سياسة|قطاع غزة

غزة.. أب فلسطيني يُفجع باستشهاد طفلته البالغة 5 أشهر (فيديو)

أكثر من 13 طفل شهيد في غزة جراء الحرب
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10/3/2024

فُجع أب فلسطيني باستشهاد طفلته جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة.

وبينت المشاهد الأب وهو يسير بين الناس حاملًا طفلته الشهيدة، ومتحدثًا بشكل هستيري “زينة 5 شهور عندها”.

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وفي اليوم الـ150 من الحرب على غزة، الاثنين الماضي، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا يرصد فيه إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي مُني بها القطاع جراء الحرب.

ومن بين الإحصاءات، قال المكتب إن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب بلغ 13 ألفًا و430، وإن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الأحد 31 ألفًا و45 شهيدًا و72 ألفًا و654 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر