غزة.. أب فلسطيني يُفجع باستشهاد طفلته البالغة 5 أشهر (فيديو)

فُجع أب فلسطيني باستشهاد طفلته جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة.

وبينت المشاهد الأب وهو يسير بين الناس حاملًا طفلته الشهيدة، ومتحدثًا بشكل هستيري “زينة 5 شهور عندها”.

وفي اليوم الـ150 من الحرب على غزة، الاثنين الماضي، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا يرصد فيه إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي مُني بها القطاع جراء الحرب.

لم تر من الدنيا سوى الحرب.. أب فلسطيني يفجع باسـ ـتشهاد طفلته البالغة 5 أشهر خلال قـ ـصف إسرائيلي على منازل في غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/hRgd8i6EjE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2024

ومن بين الإحصاءات، قال المكتب إن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب بلغ 13 ألفًا و430، وإن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الأحد 31 ألفًا و45 شهيدًا و72 ألفًا و654 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.