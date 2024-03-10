كتائب المجاهدين تقصف قوات الاحتلال في شمال غزة بالصواريخ (فيديو)

نشرت “كتائب المجاهدين“، الذراع العسكري لحركة المجاهدين مساء الأحد، مقطع “فيديو” لقصفها تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة.

وذكرت كتائب المجاهدين في بيان على حسابها في تطبيق “تلغرام” أنها قصفت تجمعًا لقوات الاحتلال في شرق جباليا بصواريخ قصيرة المدى.

وأعلنت الكتائب عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى أيضًا.

كما أعلنت عن استهداف تجمع وانتشار لآليات وجنود قوات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.