لحظة استهداف البحرية البريطانية لمسيّرة حوثية (فيديو)

نشرت البحرية البريطانية صورًا للحظات استهداف إحدى سفنها لما قالت إنها مسيّرة تابعة لقوات الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينتها الحربية “ريتشموند” شاركت مع سفن حليفة في صد هجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات الحوثيين.

وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في منشور على “إكس”، يوم السبت، أن الفرقاطة ريتشموند استخدمت صواريخ من طراز “سي سيبتور” لإسقاط طائرتين مسيّرتين هجوميتين، ونجحت في صد هجوم آخر شنه الحوثيون.

وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقط 28 طائرة مسيّرة على الأقل فوق البحر الأحمر، يوم السبت.