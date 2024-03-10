“ليسوا أرقاما”.. صحفية فلسطينية توثق قصص الشهداء على ألسنتهم (فيديو)

أطلقت الكاتبة الفلسطينية ياسمين عنبر مبادرة لتوثيق قصص شهداء غزة خلال الحرب الحالية، ووثقت القصص التي استطاعت جمعها في كتيب “الشهداء ليسوا أرقامًا”.

“الشهداء ليسوا أرقامًا والنساء في غزة أكثر المتضررين في هذه الحرب”، هذا ما شددت عليه عنبر في حديثها مع الجزيرة مباشر، بشأن الحرب الراهنة على قطاع غزة.

وقالت عنبر إن المرأة الغزية أُنهكت بشكل كبير خلال الحرب الحالية، بسبب طريق رحلات النزوح المتكررة، والعيش في الخيام، ووقوف أمهات الشهداء من الأطفال على ركام المنازل وهن يصرخن بأسماء أبنائهن على أمل نجاة أي منهم، ولكن دون جدوى.

وأضافت “على مدار سنوات طويلة كنت أتتبع معاناة النساء وقصصهن وأوثقها في كتاباتي، لكن خلال هذه الحرب وبسبب العدوان الوحشي الهمجي فقدتُ القدرة على الكتابة لفترة ما، لكن سرعان ما تذكرت واجبي وبدأت على الفور بالتوثيق”.

رفعت العرعير الملهم

وأوضحت الصحفية الفلسطينية أنها استلهمت فكرة كتاب “الشهداء ليسوا أرقامًا” من الشهيد الراحل رفعت العرعير، الذي أطلق مبادرة باللغة الإنجليزية يستهدف فيها الغرب، ويروي من خلالها قصص النساء والأطفال من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت إن كلمات العرعير “إن رحلتُ فليكن رحيلي أملًا ولتروا قصتي” كانت بمثابة وصية لكل الأقلام في العالم لإكمال مسيرته وتوثيق حكايا الناس في غزة “وبدأت بكتابة القصص على لسان الشهداء لتصل إلى قلب القارئ مباشرة”.

يظهر في الصورة د. رفعت العرعير @itranslate123 وهو يبحث بين ركام بيته عن كتبه وأوراقه. استهدف الاحتلال منزل رفعت قبل ذلك عام 2014 واستشهد أخيه حمادة العرعير، وفي عام 2023 قتلته إسرائيل برفقة أخيه وأخته وعدد من أفراد العائلة. #غزة pic.twitter.com/qrRqZoJaF8 — Yasser (@Yasser_Gaza) December 7, 2023

وأضافت “العرعير وكل أهالي غزة يخشون أن يكونوا مجرد أرقام يُعلَن عنها في الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي دون توثيق قصصهم وكيف جرى استهدافهم من قِبل الاحتلال الذي سلبهم أحلامهم وحياتهم دون ذنب”.

وأخذت عنبر على عاتقها نقل صوت أبناء شعبها إلى الخارج، وإيصال رسالتهم رغم القيود التي يفرضها الاحتلال على عين الحقيقة في غزة، وقالت “عن طريق هذا الكتاب وصل صوت مئات الشهداء إلى العالم وعقدتُ عدة ندوات بلغات مختلفة تحدثنا فيها عن نساء غزة والأوضاع السيئة التي مررن بها”.

وعن أصعب المواقف التي مرت بها عنبر، قالت “أخجل أن أقول إن نجاح كتابي جاء على أوجاع أبناء شعبي، ولكن بعد أن عرف العالم قصص الشهداء اتصل بي أخي الأصغر ليطلب مني الكتابة عن العائلة في كتاب واحد لأنه لا يرى أملًا في النجاة”.

وتستعد الصحفية ياسمين لإطلاق الجزء الجديد من سلسلة “الشهداء ليسوا أرقامًا”، لتؤكد للجزيرة مباشر أنه ما دام الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة فلن يتوقف قلمها.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى السبت 30 ألفًا و960 شهيدًا و72 ألفًا و524 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.