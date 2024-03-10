“مَن يواسي من؟”.. مشهد مؤثر لأم في غزة تحاول تهدئة ولدها عقب استشهاد أخيه (فيديو)

ظهر الابن وهو منهار بالبكاء بينما تحاول الأم أن تتمالك نفسها

“مَن يواسي من؟”.. بهذه الكلمات علّق ناشط فلسطيني على مقطع فيديو التقطه أمس السبت، يُظهر مواساة أم في غزة لولدها بعد استشهاد أخيه جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس جنوبي القطاع المحاصَر.

ووثّق محمد سلامة اللحظات الصعبة حين احتضنت الأم ولدها وهي تحاول التخفيف عنه ومواساته على فراق أخيه، بينما يتشبث بشقيقه الآخر الصغير الذي نجا من القصف.

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وظهر الفتى وهو منهار بالبكاء بينما تحاول الأم أن تتمالك نفسها وهي تردد “الله يرحمه ويسهل عليه، وحّد الله يا حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل، الصبر يا رب”.

وكتب ناشر الفيديو عن اللحظة المؤثرة “الأم تواسي الابن.. مَن يواسي من؟ الأم التي فقدت ابنها أم الابن الذي فقد أخاه؟”.

وخلال العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برزت مشاهد تدمي القلوب لأبناء -شباب وأطفال- يحاولون التماسك ومغالبة دموعهم وهم يواسون أمهاتهم على فقدان أقرب الناس إليهن، لكنها قليلة تلك المشاهد التي تبيّن العكس.

وتجاوزت حصيلة الشهداء في قطاع غزة 31 ألفًا، وبلغت أعداد المصابين أكثر من 72 ألفًا، معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.