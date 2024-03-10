هنية: العدو لن يسترد أيا من أسراه دون اتفاق والمحتل سيحاسب طال الزمان أو قصر (فيديو)

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الحركة منفتحة على التفاوض رغم فشل المحادثات مع إسرائيل التي حمّلها مسؤولية عدم التوصل لاتفاق.

وفي كلمة وجهها مع حلول شهر رمضان، قال هنية في رسالته إلى أهالي “غزة الأبية الصابرة”: “أقول بوضوح إن الذي يتحمل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني لأنه لا يريد أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق، ومع ذلك أقول بأننا منفتحون على استمرار المفاوضات وعلى أية صيغ تنهي هذا العدوان وهذه الجرائم على شعبنا”.

وهذه أبرز النقاط في كلمة هنية