الاحتلال الإسرائيلي يمنع المئات من الصلاة في المسجد الأقصى ويعتدي عليهم (فيديو)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة قيام أفراد من شرطة الاحتلال بضرب أشخاص كانوا يحاولون الدخول من أبواب المسجد الأقصى، ومنعهم من الدخول.

وذكر شهود عيان أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى للنساء، ومن تجاوز عمرهم 40 عامًا بالدخول.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على مقترح من جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش بأن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول شخصي إذا دعت الحاجة لاتخاذ قرار باقتحام الشرطة للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في خطوة تعبّر عن عدم ثقة “الشاباك” والجيش في الشرطة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يشرف عليها.

وقبل أيام، رفض نتنياهو توصية من بن غفير بعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال رمضان، مع السماح لسكان إسرائيل الفلسطينيين بالدخول من سن 70 فما فوق.

ويحل شهر رمضان هذا العام في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أسفرت عن نحو 100 ألف شهيد ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى كارثة إنسانية ودمار هائل.