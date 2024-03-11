شاهد: رفع علم السويد في مقر حلف شمال الأطلسي “الناتو”

تحت أمطار غزيرة وبحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، رفع ضابطان سويديان علم بلادهما في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إيذانا بانضمامها إلى الحلف.

ورُفع العلم على أنغام النشيد الوطني للسويد، بين علمَي إسبانيا وتركيا، التي عرقلت عملية انضمام ستوكهولم إلى الحلف لأكثر من 20 شهرًا، حسب الترتيب الأبجدي.

وبذلك أصبحت السويد العضو رقم 32 في الناتو، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الناتو أصبح “أكبر وأقوى”، مضيفا أن انضمام السويد يعكس مرة أخرى أن “باب الناتو مفتوح. لكل دولة الحق في اختيار طريقها الخاص”.

وعقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت السويد طلبها الانضمام إلى الحلف، متخلية بذلك عن عقود من الحياد أعقبت الحرب العالمية الثانية، تلاها عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.

وتقدمت السويد بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رسميا في 18 مايو/أيار 2022.

وصدَّق البرلمان التركي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف في 23 يناير/كانون الثاني الماضي. وفي 26 فبراير/شباط، صدَّق البرلمان المجري -وهو آخر برلمانات الدول الأعضاء- على طلب انضمام السويد إلى الناتو.