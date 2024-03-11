خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية.. المقاومة تفجر آليات عسكرية إسرائيلية (فيديو)

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين (أول أيام شهر رمضان)، حملة مداهمات واقتحامات واسعة شملت عدة مدن ومخيمات بالضفة الغربية، وفي المقابل تصدت المقاومة لتلك الحملات بالأسلحة والعبوات الناسفة.

وداهم الجيش الإسرائيلي مدن رام الله والبيرة وسط الضفة، وقلقيلية ومخيم بلاطة قرب مدينة نابلس، ومخيمي طولكرم ونور شمس قرب مدينة طولكرم بشمالها، وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل بالجنوب.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة تفجير المقاومة في مخيم نور شمس بطولكرم، لجرافة ومركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها للمخيم.

وتبنت كتائب شهداء الأقصى بطولكرم ذلك التفجير، وقالت في بيان “بعون الله وقوته مقاتلونا تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الثقيلة بجرافات وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس فجر اليوم، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها”.

شاهد| تغطية صحفية: لحظة تفجير عبوة بجيب لجيش الاحتلال وإعطابه في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/B7y5q4CTB2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2024

وفي قلقيلية، أكدت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاتليها “اشتباكات ضارية” بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال وآلياته العسكرية.

كما أعلنت الكتائب في الخليل تمكن مقاتليها فجرًا من استهداف “مغتصبة عصيون” شمالي المدينة، بالأسلحة الرشاشة.

وقد جرفت القوات الإسرائيلية شوارع ودمرت بنى تحتية في طولكرم، وفي رام الله داهم الجيش الإسرائيلي منزلا في حي البالوع، واعتقل مواطنا، فاندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين.

كما واصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة قلقيلية داهم خلالها منازل فلسطينية واعتقل مواطنَين على الأقل.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تبدأ الانسحاب من قلقيلية بعد ساعات من الاقتحام pic.twitter.com/dZItYnDMev — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2024

ويتواصل ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، جراء تنفيذ الجيش الإسرائيلي مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.