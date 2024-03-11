رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: إسرائيل قضت على نسبة ضئيلة من قوة حماس

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مارك وارنر إنه بعد مرور 140 يوما من الحرب على غزة، لم يستطع الجيش الإسرائيلي سوى القضاء على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس.

وأضاف وارنر في مقابلة مع برنامج “فيس ذا نايشن” على شبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن: “إسرائيل تمكنت من القضاء على 35% فقط من مقاتلي حماس”.

واعتبر السيناتور الأمريكي أن احتجاز حماس للرهائن، وتمكنها من منع الاستيلاء على بعض الأنفاق يعد بمثابة “درس مستفاد” للجيش الإسرائيلي.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” هجوما مفاجئا على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل المئات واحتجاز عشرات الأسرى واقتيادهم إلى قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون كان قد كشف أن الاحتلال “يدرك أن تدمير “حماس” في قطاع غزة لن يتم خلال أشهر قليلة؛ “نظرا لاستعداداتها على مدى الأعوام الماضية”، مشددا على أن الجيش “مندهش” من قوة وتسليح الحركة.

وقال زيتون، في تحليل نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بعد مرور أكثر من شهرين على التوغل البري في القطاع: “على الأرض، يندهش الجيش الإسرائيلي كل يوم من مدى قوة حماس، هو جيش حقيقي تم تأسيسه على بعد 50 دقيقة من تل أبيب على مدى السنوات الماضية”.

وملقيا الضوء على قدرات “حماس” في مواجهة جيش الاحتلال، قال زيتون إن “لديهم مئات الآلاف من الأسلحة، بينها قذائف آر بي جي بمختلف أنواعها والتي تعتبر سلاحهم الرئيس”.

وأردف: “لديهم أيضًا قاذفات الصواريخ المتقدمة، والطائرات بدون طيار المتفجرة، والطائرات بدون طيار الهجومية التي تم إنتاجها كنسخة من طائرة Sky Rider بدون طيار التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي سقطت في قطاع غزة في العقد الماضي”.

وتابع زيتون: “لدى مقاتلي حماس كذلك الرشاشات، وبنادق الكلاشينكوف، وبنادق القنص من نوع دراغونوف، وأجهزة الاتصال المتقدمة، وعبوات ناسفة بمعايير وأحجام مختلفة، وكميات لا حصر لها من الأسلحة والقدرات العسكرية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.