“رمضان جانا”.. نازح يستقبل رمضان بالإنشاد وبيع الفوانيس في سوق رفح (فيديو)

يستقبل الشاب محمد شاهر شهر رمضان الفضيل بصوته الجميل من أمام بسطة لبيع الزينة في أحد أسواق رفح الشعبية، جنوبي قطاع غزة.

وأثناء عمله على البسطة، قال شاهر للجزيرة مباشر “تم استهداف منزلنا واستشهد جميع أفراد عائلتي، ولكن رغم الألم والمعاناة والتهجير إلا أني بحاول كسب لقمة العيش”.

مستذكرا ذكريات رمضانية سابقة، أردف شاهر “في رمضان كانت كل مدينة غزة تتزين بأحلى الزينة والألوان ابتهاجا بقدوم شهر الخير”.

ويأمل شاهر النازح من غزة أن يأتي رمضان العام القادم في ظروف أفضل من الوضع الراهن الذي يصفه بقوله “لا يكاد بيت يخلو من الشهداء أو الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلدنا الحبيب”.

ويتجمع الفلسطينيون أمام بسطة شاهر، لشراء ما تيسر لهم من زينة رمضان لعلها تدخل الفرح إلى قلوبهم، مرددين خلفه أناشيده. وتعتبر رفح من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار الجيش الإسرائيلي المواطنين على النزوح إليها.

ويحلّ شهر رمضان هذا العام في ظل حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن نحو 100 ألف شهيد ومصاب، معظمهم من أطفال ونساء، إضافة إلى كارثة إنسانية ودمار هائل.