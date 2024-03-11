فلسطينية: ممكن توقفوا الحرب وترجعولنا أيام رمضان زي ما كانت؟ (فيديو)

يأتي شهر رمضان هذا العام على قطاع غزة في حين يمارس الاحتلال الإسرائيلي حربًا وحشية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وللتعبير عما يمر به سكان غزة، نشرت صانعة المحتوى الغزيّة إلينا اليازجي، مقطع “فيديو” تكشف فيه عن الفرق الكبير بين حال السكان في رمضان خلال الأعوام الماضية وحالهم في رمضان الحالي.

وقالت إلينا “كل سنة قبل رمضان، وبهذا الوقت بالتحديد، بنكون بنجهز بيوتنا وبنجهز حالنا، ونغني أهلا أهلا يا هلال، بس هذه السنة إحنا غبنا عن بيوتنا، وبس ظل إلنا هذا الفانوس، بعد ما صار بيتنا عبارة عن ركام”.

وأضافت بأسى “في غزة رمضان هذه السنة راح يكون مختلف عن كل السنين اللي عشناهم قبل، هذه السنة سنفتقد لكثير من الشغلات، منهم صوت أذان المغرب الذي ننتظره كلنا حتى نكسر صيامنا ونبدأ بالفطور، وكلنا راح نكون مفتقدين لصوت لمة العيلة، ودوشة الصحون”.

وأشارت إلى أن جميع مظاهر لمة رمضان سيفتقدونها هذه السنة بسبب استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وإصابة آلاف آخرين.

واختتمت صانعة المحتوى الفلسطينية المقطع المصور وهي تناشد لوقف الحرب ولو لفترة قليلة حتى يشعروا بشهر رمضان، قائلة “طيب ممكن توقف آلة الحرب شوية؟ يمكن على الأقل نقدر نتطلع على السماء ونشوف هلال شهر رمضان، لأن غالبًا لن نشعر بشهر رمضان هذه السنة سوى بهلال الشهر، ممكن ترجعولنا أيام رمضان زي ما كانت؟”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الاثنين 31 ألفًا و112 شهيدًا و72 ألفًا و760 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.