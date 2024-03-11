في سابقة على مستوى ألمانيا.. زينة رمضان تضيء شوارع فرانكفورت (فيديو)

ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني، وفقا للسلطات والإعلام المحلي.

وكُشف رسميا عن لافتة كبيرة كُتب عليها “رمضان مبارك” وعَرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء الأحد جرت خلاله إضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.

وهذه المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، حسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.

ورحّبت النائبة الأولى في بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ باللفتة “الرائعة” التي تشهد على “التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت”.

وقالت مطلع الأسبوع “في أوقات الأزمات والحروب تُعَد هذه الإضاءة علامة أمل للجميع، تعزز تماسك مجتمعنا الحضري المتنوع”.

ويبلغ تعداد سكان المدينة، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.

وحسب صحيفة “بيلد”، نُشرت أيضا زينة رمضان في شوارع مدينة كولونيا لأول مرة رغم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ورحّب فرع فرانكفورت لمجلس التنسيق الإسلامي بالمبادرة التي وصفها بأنها علامة على “الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني لمدينتنا العالمية”.

من جهته، دان روبرت لامبرو النائب الإقليمي لولاية هيسن، الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف “البديل من أجل ألمانيا” استطلاعات الرأي، ما وصفه بأنه “خضوع للإسلام”.

وتأتي هذه المبادرة من عضو المجلس البلدي عمر شحاتة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس. وأوضح لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه” أنه استلهم خطوته من مدينة لندن التي أضاءت شوارعها للمرة الأولى خلال شهر رمضان العام الماضي.

وردّا على انتقادات حزب البديل من أجل ألمانيا، قال شحاتة “كثيرون في فرانكفورت متحدون ضد اليمين المتطرف ومعاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين”.